Россияне атаковали два объекта энергетики во Львовской области

Как он отметил, россияне направили на Львовскую область крылатые ракеты разных типов и "Кинжалы". Силы ПВО сбили три ракеты.

Враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. Там произошли пожары, их ликвидировали, но есть разрушения.

Жилищная инфраструктура и гражданские не пострадали.

Козицкий отметил, что системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии пока речь не идет.

Чтобы избежать применения почасовых отключений, глава ОВА призвал ограничить использование электроприборов с 19:00 до 22:00. Речь идет об энергоемких приборах - кондиционер, электрочайник, пылесос, бойлер, обогреватель, утюг, стиральная машина, микроволновка, электропечь.