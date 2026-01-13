UA

Росіяни атакували дроном залізницю на Донеччині: є поранені (фото)

Фото: росіяни атакували дроном залізницю на Донеччині (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)
Автор: Константин Широкун

Російські війська дроном атакували залізницю у Донецькій області. В результаті обстрілу поранення отримало двоє працівників "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

"Поранено двох залізничників на Донеччині. Машиніст та оглядачка вагонів. Стан стабільний, надається медична допомога в лікарні. БпЛА не підхопили засоби моніторингу, але обидва були із службовими захисними засобами – це суттєво допомогло", - зазначив Перцовський.

Він також зазначив, що локомотив також був оснащений додатковим захистом, що допомогло зменшити ступінь ураження машиніста.

Зазначається, що залізничники виконували суто цивільну місію із переміщення енергетичного обладнання.

"Черговий підступний прицільний удар по трудівниках-залізничниках, чергова спроба залякати Донеччину. Максимально підтримаємо колег, зробимо все можливе для швидкого одужання", - додав голова правління АТ "Укрзалізниця".

Удари РФ по залізниці

Останнім часом російська армія систематично завдає ударів по залізничній інфраструктурі залізниці. Спочатку ворог тероризував залізничників на півночі країни, у Чернігівській та Сумській областях.

Восени минулого року там було зафіксовано низку пошкоджень потягів та колій. Це призводило до значних затримок руху. Також росіяни розбомбили вокзал та локомотивне депо у Фастові.

Окрім того, 11 січня внаслідок нічних російських обстрілів зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура. Під час обстрілу було поранено працівників "Укрзалізниці", а десятки поїздів курсували із затримками та зміненими маршрутами.

Вранці 12 січня росіяни завдали чергових ударів по об’єктах залізничної інфраструктури України. "Укрзалізниця" організовує трансфери для пасажирів і відновлює пошкоджені ділянки.

