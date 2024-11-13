Росіяни атакували дроном промисловий об'єкт у Полтавській області

Обстріл України 13 листопада

Нагадаємо, у ніч на 13 листопада російські війська атакували Україну, використавши 90 дронів та шість ракет. Силам ППО вдалося збити 37 безпілотників та чотири ракети, у тому числі балістику.

Зокрема, загарбники влаштували ракетно-дроновий удар по Києву. Подібна атака була першою за останні 73 дні. ППО вдалося збити кілька ракет і десяток дронів, що летіли на столицю.

Окрім того, у Київській області почалася пожежа на складі у Броварському районі, одна людина постраждала. В області працювала ППО по російських "Шахедах".

Також окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали об'єкти інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.