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Россияне атаковали дроном промышленный объект в Полтавской области

Полтавская область, Среда 13 ноября 2024 21:16
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Россияне атаковали дроном промышленный объект в Полтавской области Фото: россияне атаковали дроном промышленный объект в Полтавской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 13 ноября атаковали Полтавскую область. Оккупанты ударили дроном по промышленному объекту в Миргородском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.

"Враг атаковал Полтавскую область БПЛА. Нанес удар по промышленному объекту в Миргородском районе", - сообщил Пронин.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Обстрел Украины 13 ноября

Напомним, в ночь на 13 ноября российские войска атаковали Украину, использовав 90 дронов и шесть ракет. Силам ПВО удалось сбить 37 беспилотников и четыре ракеты, в том числе баллистику.

В частности, захватчики устроили ракетно-дроновый удар по Киеву. Подобная атака была первой за последние 73 дня. ПВО удалось сбить несколько ракет и десяток дронов, которые летели на столицу.

Кроме того, в Киевской области начался пожар на складе в Броварском районе, один человек пострадал. В области работала ПВО по российским "Шахедам".

Также оккупанты нанесли удары по Запорожью. В результате вражеского обстрела пострадали объекты инфраструктуры.

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