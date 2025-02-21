Росіяни атакували дроном поліцейських у Куп’янську: є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль, в якому знаходились поліцейські. Троє співробітників Куп'янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі постраждалі правоохоронці перебувають під наглядом лікарів.

Як зазначають у поліції, сьогодні о 07:55 окупанти завдали удару дроном по місту Куп'янську. За попередніми даними, загарбники застосували безпілотник типу "Молнія".

Обстріли України

В ніч на 21 лютого російські війська випустили по Україні 160 дронів, а також дві балістичні ракети. Ворожі ракети були випущені з Криму по Одеській області.

Сили ППО знищили 87 дронів. Ще 70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Як відомо, що російська армія вже третю ніч поспіль атакує Одеську область. До цього росіяни два дні поспіль обстрілювали енергетичні об'єкти в регіоні. Також вчора окупанти масовано атакували газову інфраструктуру України.

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