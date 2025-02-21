Россияне атаковали дроном полицейских в Купянске: есть пострадавшие

Российская армия 21 февраля атаковала дроном авто полиции в Купянске Харьковской области. В результате удара пострадали трое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Как отмечают в полиции, сегодня в 07:55 оккупанты нанесли удар дроном по городу Купянску. По предварительным данным, захватчики применили беспилотник типа "Молния". Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль, в котором находились полицейские. Трое сотрудников Купянского районного отдела полиции получили контузии. Сейчас пострадавшие правоохранители находятся под наблюдением врачей. По факту совершения военного преступления следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.