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Россияне атаковали дроном полицейских в Купянске: есть пострадавшие

Купянск, Пятница 21 февраля 2025 10:45
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Россияне атаковали дроном полицейских в Купянске: есть пострадавшие Фото: в Купянске россияне атаковали авто полиции (t.me/police_kh_region)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия 21 февраля атаковала дроном авто полиции в Купянске Харьковской области. В результате удара пострадали трое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Как отмечают в полиции, сегодня в 07:55 оккупанты нанесли удар дроном по городу Купянску. По предварительным данным, захватчики применили беспилотник типа "Молния".

Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль, в котором находились полицейские. Трое сотрудников Купянского районного отдела полиции получили контузии. Сейчас пострадавшие правоохранители находятся под наблюдением врачей.

По факту совершения военного преступления следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Обстрелы Украины

В ночь на 21 февраля российские войска выпустили по Украине 160 дронов, а также две баллистические ракеты. Вражеские ракеты были выпущены из Крыма по Одесской области.

Силы ПВО уничтожили 87 дронов. Еще 70 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Как известно, что российская армия уже третью ночь подряд атакует Одесскую область. До этого россияне два дня подряд обстреливали энергетические объекты в регионе. Также вчера оккупанты массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины.

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Купянск Харьков Война в Украине Атака дронов Полицейские
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