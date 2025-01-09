Росіяни атакували дроном Миколаїв: є постраждалий

Атаки РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну дронами та ркетами. Так, 9 січня російські окупанти атакували Харків. Росіяни вдарили по місту дроном типу "Молнія".

Крім того, Повітряні сили збили три ракети "Іскандер-К", якими РФ атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Також у ніч на 9 січня росіяни запустили по Україні 70 дронів. До відбиття повітряної атаки залучалась авіація. ППО збила 46 з них.

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