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Росіяни атакували дроном Миколаїв: є постраждалий

Фото: окупанти атакували дроном Миколаїв 9 січня, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська дроном атакували Миколаїв вдень 9 січня. Є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Так, за його словами, вдень, російський агресор атакував дроном Корабельний район Миколаєва.

"Є постраждалий. Також є пошкодження у житловому секторі", - зазначив він.

Атаки РФ по Україні

Російські війська постійно атакують Україну дронами та ркетами. Так, 9 січня російські окупанти атакували Харків. Росіяни вдарили по місту дроном типу "Молнія".

Крім того, Повітряні сили збили три ракети "Іскандер-К", якими РФ атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Також у ніч на 9 січня росіяни запустили по Україні 70 дронів. До відбиття повітряної атаки залучалась авіація. ППО збила 46 з них.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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