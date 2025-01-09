Россияне атаковали дроном Николаев: есть пострадавший

Атаки РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют Украину дронами и ркетами. Так, 9 января российские оккупанты атаковали Харьков. Россияне ударили по городу дроном типа "Молния".

Кроме того, Воздушные силы сбили три ракеты "Искандер-К", которыми РФ атаковала Кривой Рог Днепропетровской области.

Также в ночь на 9 января россияне запустили по Украине 70 дронов. К отражению воздушной атаки привлекалась авиация. ПВО сбила 46 из них.

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