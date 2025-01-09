RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Россияне атаковали дроном Николаев: есть пострадавший

Фото: оккупанты атаковали дроном Николаев 9 января, есть пострадавший (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска дроном атаковали Николаев днем 9 января. Есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Николаева Александра Сенкевича.

Так, по его словам, днем, российский агрессор атаковал дроном Корабельный район Николаева.

"Есть пострадавший. Также есть повреждения в жилом секторе", - отметил он.

 

Атаки РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют Украину дронами и ркетами. Так, 9 января российские оккупанты атаковали Харьков. Россияне ударили по городу дроном типа "Молния".

Кроме того, Воздушные силы сбили три ракеты "Искандер-К", которыми РФ атаковала Кривой Рог Днепропетровской области.

Также в ночь на 9 января россияне запустили по Украине 70 дронов. К отражению воздушной атаки привлекалась авиация. ПВО сбила 46 из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНиколаевНиколаевская областьДрони