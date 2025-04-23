РФ атакувала дроном автобус з працівниками у Марганці: багато жертв і поранених

Росіяни вдарили по автобусу з працівниками у Марганці

Окупанти атакували автобус із працівниками підприємства, які прямували на роботу в Марганці.

"Удар дрону-камікадзе по цивільних. Є багато загиблих і поранених", - зазначив Лукашук.

Атака дрона на автобус в Марганці: кількість жертв зросла до 9, поранених 30

Спочатку через атаку РФ по автобусу у Марганці було відомо про 7 загиблих, шість постраждалих.

"За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 - поранені", - розповів Лисак.

Вже о 8:30 Лисак уточнив, що у Марганці збільшилась кількість загиблих та постраждалих.

"Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30", - зазначив він.

Наслідки удару дрона РФ по автобусу з робітниками в Марганці (t.me/dnipropetrovskaODA,t.me/dsns_telegram)

Де знаходиться місто Марганець

Марганець - місто, адміністративний центр Марганецької міської громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Восьме за чисельністю населення місто області, центр видобування і переробки марганцевих руд. Населення станом на 2023 рік складало 35 тис. мешканців.

Зазначимо, що Нікополь і район, до якого належить Марганець, від Енергодару у Запорізькій області відділяє річка Дніпро. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили Енергодар, де розташована окупована Запорізька АЕС.

Де розташований Марганець (deepstatemap.live)

З того часу окупанти регулярно обстрілюють Нікополь і район з боку Енергодара.