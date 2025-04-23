РФ атакувала дроном автобус з працівниками у Марганці: багато жертв і поранених

Російська армія вдарила дроном по Марганцю. Через атаку в місті 9 людей загинули, 30 поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням Telegram глави Дніпропетровської області Сергія Лисака, Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
Окупанти атакували автобус із працівниками підприємства, які прямували на роботу в Марганці.
"Удар дрону-камікадзе по цивільних. Є багато загиблих і поранених", - зазначив Лукашук.
Спочатку через атаку РФ по автобусу у Марганці було відомо про 7 загиблих, шість постраждалих.
"За попередньою інформацією, загинули 7 людей. Ще 6 - поранені", - розповів Лисак.
Вже о 8:30 Лисак уточнив, що у Марганці збільшилась кількість загиблих та постраждалих.
"Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30", - зазначив він.
Наслідки удару дрона РФ по автобусу з робітниками в Марганці (t.me/dnipropetrovskaODA,t.me/dsns_telegram)
Марганець - місто, адміністративний центр Марганецької міської громади Нікопольського району Дніпропетровської області. Восьме за чисельністю населення місто області, центр видобування і переробки марганцевих руд. Населення станом на 2023 рік складало 35 тис. мешканців.
Зазначимо, що Нікополь і район, до якого належить Марганець, від Енергодару у Запорізькій області відділяє річка Дніпро. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили Енергодар, де розташована окупована Запорізька АЕС.
З того часу окупанти регулярно обстрілюють Нікополь і район з боку Енергодара.
Російські війська з постійною періодичністю обстрілюють Марганець.
Наприклад, у лютому російські окупанти обстріляли з артилерії Марганець. Після атаки виникла пожежа, фіксувалися пошкодження і руйнування багатьох будівель, постраждали люди.
А в липні минулого року російські загарбники спрямували безпілотник на будинок сімейного типу в Марганці. У ньому жили 12 дітей.
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