РФ атаковала дроном автобус с работниками в Марганце: много жертв и раненых

Российская армия ударила дроном по Марганцу. Из-за атаки в городе много погибших и раненых.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской области Сергея Лысака, Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли 7 человек. Еще 6 - ранены", - рассказал Лысак.
Как стало известно позже, оккупанты атаковали автобус с работниками предприятия, которые направлялись на работу в Марганце.
"Удар дрона-камикадзе по гражданским. Есть много погибших и раненых", - отметил Лукашук.
Буквально сразу Лысак уточнил, что в Марганце увеличилось количество погибших и пострадавших.
"Вражеская атака унесла 9 жизней. Соболезнования родным и близким. Постоянно растет количество пострадавших. По информации на сейчас, их 30", - отметил он.
Последствия удара дрона РФ по автобусу с рабочими в Марганце (t.me/dnipropetrovskaODA, t.me/dsns_telegram)
Марганец - город, административный центр Марганецкой городской общины Никопольского района Днепропетровской области. Восьмой по численности населения город области, центр добычи и переработки марганцевых руд. Население по состоянию на 2023 год составляло 35 тыс. жителей.
Отметим, что Никополь и район, к которому относится Марганец, от Энергодара в Запорожской области отделяет река Днепр. После начала полномасштабного вторжения россияне захватили Энергодар, где расположена оккупированная Запорожская АЭС.
Где расположен Марганец (deepstatemap.live)
С тех пор оккупанты регулярно обстреливают Никополь и район со стороны Энергодара.
Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают Марганец.
Например, в феврале российские оккупанты обстреляли из артиллерии Марганец. После атаки возник пожар, фиксировались повреждения и разрушения многих зданий, пострадали люди.
А в июле прошлого года российские захватчики направили беспилотник на дом семейного типа в Марганце. В нем жили 12 детей.
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