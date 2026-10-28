Росіяни атакували дроном Харків: спалахнула пожежа, є загиблий
Російські війська вдень 28 жовтня атакували Харків безпілотником. В Основ'янському районі спалахнула пожежа, внаслідок удару загинула людина, ще двоє постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Першу інформацію про атаку Синєгубов оприлюднив о 12:57. За його словами, російський дрон влучив в Основ'янському районі міста.
Згодом очільник ОВА повідомив, що в районі удару виникла пожежа.
До роботи залучили екстрені служби, які працювали в посиленому режимі.
Згодом стало відомо, що внаслідок влучання загинула одна людина. Ще двоє людей постраждали.
Бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці обстрілу. Інформацію про наслідки російської атаки уточнюють.
Нагадаємо, увечері 27 жовтня російські війська атакували Харків дроном. В Основ'янському районі спалахнула масштабна пожежа площею 2500 квадратних метрів.
Унаслідок удару постраждали п'ятеро людей, серед них чотирирічна дитина. Вогонь охопив багатоквартирний і приватний житлові будинки, господарські споруди та виробничу будівлю.