Росіяни атакували дроном Харків: спалахнула пожежа, є загиблий

Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)

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Російські війська вдень 28 жовтня атакували Харків безпілотником. В Основ'янському районі спалахнула пожежа, внаслідок удару загинула людина, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Першу інформацію про атаку Синєгубов оприлюднив о 12:57. За його словами, російський дрон влучив в Основ'янському районі міста. Згодом очільник ОВА повідомив, що в районі удару виникла пожежа. До роботи залучили екстрені служби, які працювали в посиленому режимі. Згодом стало відомо, що внаслідок влучання загинула одна людина. Ще двоє людей постраждали. Бригади екстреної медичної допомоги працюють на місці обстрілу. Інформацію про наслідки російської атаки уточнюють.