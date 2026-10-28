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Россияне атаковали дроном Харьков: вспыхнул пожар, есть погибший

13:50 28.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Россияне атаковали дроном Харьков: вспыхнул пожар, есть погибший Фото: спасатели ГСЧС при ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)
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Российские войска днем 28 октября атаковали Харьков беспилотником. В Основянском районе вспыхнул пожар, в результате удара погиб человек, еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

Первую информацию об атаке Синегубов обнародовал в 12.57. По его словам, российский дрон попал в Основянском районе города.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что в районе удара возник пожар.

К работе привлекли экстренные службы, работавшие в усиленном режиме.

Впоследствии стало известно, что в результате попадания погиб один человек. Еще два человека пострадали.

Бригады экстренной медицинской помощи работают на месте обстрела. Информацию о последствиях российской атаки уточняют.

Напомним, вечером 27 октября российские войска атаковали Харьков дроном. В Основянском районе вспыхнул масштабный пожар площадью 2500 квадратных метров.

В результате удара пострадали пять человек, среди них четырехлетний ребенок. Огонь охватил многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание.

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