Россияне атаковали дроном Харьков: вспыхнул пожар, есть погибший

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Российские войска днем 28 октября атаковали Харьков беспилотником. В Основянском районе вспыхнул пожар, в результате удара погиб человек, еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

Первую информацию об атаке Синегубов обнародовал в 12.57. По его словам, российский дрон попал в Основянском районе города. Впоследствии глава ОВА сообщил, что в районе удара возник пожар. К работе привлекли экстренные службы, работавшие в усиленном режиме. Впоследствии стало известно, что в результате попадания погиб один человек. Еще два человека пострадали. Бригады экстренной медицинской помощи работают на месте обстрела. Информацию о последствиях российской атаки уточняют.