Россияне атаковали дроном Харьков: вспыхнул пожар, есть погибший
Российские войска днем 28 октября атаковали Харьков беспилотником. В Основянском районе вспыхнул пожар, в результате удара погиб человек, еще двое пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.
Первую информацию об атаке Синегубов обнародовал в 12.57. По его словам, российский дрон попал в Основянском районе города.
Впоследствии глава ОВА сообщил, что в районе удара возник пожар.
К работе привлекли экстренные службы, работавшие в усиленном режиме.
Впоследствии стало известно, что в результате попадания погиб один человек. Еще два человека пострадали.
Бригады экстренной медицинской помощи работают на месте обстрела. Информацию о последствиях российской атаки уточняют.
Напомним, вечером 27 октября российские войска атаковали Харьков дроном. В Основянском районе вспыхнул масштабный пожар площадью 2500 квадратных метров.
В результате удара пострадали пять человек, среди них четырехлетний ребенок. Огонь охватил многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание.