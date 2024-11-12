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Росіяни атакували дроном Харків, є руйнування та постраждалі

Фото: росіяни атакували дроном Харків, є руйнування та постраждалі (t.me/ihor_terekhov)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни атакували Салтівський район Харкова безпілотним літальним апаратом (БпЛА). Наразі відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківського обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Удар було зафіксовано близько о 14:00. Тип застосованого росіянами дрона наразі установлюється. 

Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 та 54 років. Обидві отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення. 

Зокрема було пошкоджено: 

  • електроопору; 
  • скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

Обстріли України 

Останнім часом значно зросла кількість нічних атак із застосуванням безпілотників, що створює нові виклики для України в захисті від повітряних загроз.

Минулої ночі російські терористи здійснили кілька ударів по різних регіонах України. Вони запустили зенітну керовану ракету С-300 з території Бєлгородської області, яка влучила по Харкову. Крім того, з Курської області було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 у напрямку Чернігівської області. Також здійснено атаки керованими авіаційними бомбами по Сумській та Харківській областях.

Вночі росіяни застосували 110 ударних дронів Shahed та інші безпілотники невідомого типу, запустивши їх з районів Курська, Приморсько-Ахтарська і Брянська.

Станом на 11:00 повідомлялось, що протиповітряна оборона (ППО) знищила 46 ворожих дронів.

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