Росіяни атакували дроном бригаду "швидкої" у Херсоні, є постраждалі

Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали:

32-річна фельдшерка;

63-річний водій.

Обидва отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Наразі їх стан оцінюють як середньої тяжкості.

"Потерпілим надають необхідну медичну допомогу", - додали в ОВА.

Обстріли Херсона

Ворог окупував Херсон ще на початку повномасштабного вторгнення, але вже восени Збройні сили України повернули місто під контроль України. Також були звільнені від росіян населені пункти, які розташовані на правобережжі Дніпра.

З того часу ворог регулярно обстрілює адміністративний центр з лівобережжя. Як приклад, вчора, 18 липня, ворог обстріляв багатоповерхівку у Херсоні внаслідок чого поранення отримали троє людей, серед яких була дівчинка-підліток.