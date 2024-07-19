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Росіяни атакували дроном бригаду "швидкої" у Херсоні, є постраждалі

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 19 липня, ворог скинув з безпілотника вибухівку на бригаду "швидкої". Поранення отримали двоє медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали: 

  • 32-річна фельдшерка; 
  • 63-річний водій. 

Обидва отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми. Наразі їх стан оцінюють як середньої тяжкості. 

"Потерпілим надають необхідну медичну допомогу", - додали в ОВА. 

Обстріли Херсона

Ворог окупував Херсон ще на початку повномасштабного вторгнення, але вже восени Збройні сили України повернули місто під контроль України. Також були звільнені від росіян населені пункти, які розташовані на правобережжі Дніпра. 

З того часу ворог регулярно обстрілює адміністративний центр з лівобережжя. Як приклад, вчора, 18 липня, ворог обстріляв багатоповерхівку у Херсоні внаслідок чого поранення отримали троє людей, серед яких була дівчинка-підліток. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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