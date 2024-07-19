Россияне атаковали дроном бригаду "скорой" в Херсоне, есть пострадавшие

В результате сброса взрывчатки ранения получили:

32-летняя фельдшер;

63-летний водитель.

Оба получили контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Сейчас их состояние оценивают как средней тяжести.

"Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - добавили в ОВА.

Обстрелы Херсона

Враг оккупировал Херсон еще в начале полномасштабного вторжения, однако уже осенью Вооруженные силы Украины вернули город под контроль Украины. Также были освобождены от россиян населенные пункты, которые расположены на правобережье Днепра.

С тех пор враг регулярно обстреливает административный центр с левобережья. Как пример, вчера, 18 июля, враг обстрелял многоэтажку в Херсоне в результате чего ранения получили три человека, среди которых была девочка-подросток.