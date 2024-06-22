Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області: є загиблий

Обстріли поліцейських у Херсонській області

Російські війська постійно обстрілюють Херсонську область, використовуючи різні види зброї. Зокрема, не рідкісні нальоти дронів, за допомогою яких окупанти буквально полюють на місцеве населення, бригади швидкої допомоги, поліцейських, пожежників.

Наприклад, 12 червня російські війська цілеспрямовано атакували поліцейську машину на Херсонщині. Вони скинули вибухівку на авто з дрона.

Крім того, у березні поліцейські потрапили під ворожий удар у Херсонській області і 1 березня. Двоє правоохоронців зазнали поранень.

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