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Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области: есть погибший

Фото: россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска дроном атаковали блокпост полиции в Херсонской области. Погиб правоохранитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

"В результате российской атаки дроном инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП, старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Известно, что погибший приступил к службе в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области. Служил в разных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

У 36-летнего погибшего правоохранителя остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.

Обстрелы полицейских в Херсонской области

Российские войска постоянно обстреливают Херсонскую область, используя разные виды оружия. В частности, не редки налеты дронов, с помощью которых оккупанты буквально охотятся за местным населением, бригадами скорой помощи, полицейскими, пожарными.

Например, 12 июня российские войска целенаправленно атаковали полицейскую машину в Херсонской области. Они сбросили взрывчатку на авто с дрона.

Кроме того, в марте полицейские попали под вражеский удар в Херсонской области и 1 марта. Двое правоохранителей получили ранения.

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