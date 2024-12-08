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Россияне атаковали дронами Днепропетровскую область: есть пострадавшая (фото)

Днепр, Воскресенье 08 декабря 2024 09:08
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Россияне атаковали дронами Днепропетровскую область: есть пострадавшая (фото) Фото: россияне атаковали дронами Днепропетровскую область 8 декабря (иллюстрация/t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Каменский район Днепропетровской области в ночь на 8 декабря. Пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, ночью оккупанты направили на область беспилотники, работала ПВО.

"Громко было в Каменском районе. Там из-за атаки противника пострадала 64-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома", - отметил Лысак.

Последствия атаки РФ

В пяти многоквартирных домах побиты окна. Кроме того, изуродованы коммунальное предприятие, колледж, два авто и линия электропередач.

Последствия атаки РФ на Каменский район Днепропетровской области 8 декабря (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрел РФ по Украине

Российские войска начали атаковать Украину дронами после полуночи 8 декабря. В частности, в Киеве объявили тревогу из-за угрозы беспилотников.

К тому же по данным на утро, 8 декабря, РФ держит в Черном и Средиземном морях носители крылатых ракет "Калибр". Одновременный залп составляет 16 ракет.

Напомним, что захватчики Каменский район атакуют не впервые. Так, 11 сентября оккупанты обстреляли Каменский район Днепропетровской области. Тогда один человек погиб, двое пострадали.

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