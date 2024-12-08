Россияне атаковали дронами Днепропетровскую область: есть пострадавшая (фото)

Российские войска атаковали Каменский район Днепропетровской области в ночь на 8 декабря. Пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, ночью оккупанты направили на область беспилотники, работала ПВО. "Громко было в Каменском районе. Там из-за атаки противника пострадала 64-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Будет лечиться дома", - отметил Лысак. Последствия атаки РФ В пяти многоквартирных домах побиты окна. Кроме того, изуродованы коммунальное предприятие, колледж, два авто и линия электропередач. Последствия атаки РФ на Каменский район Днепропетровской области 8 декабря (t.me/dnipropetrovskaODA)