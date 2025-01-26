Росіяни атакували дронами Суми: пошкоджені будинки та заклад освіти

"Внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки у Сумах постраждалих немає. На місцях вибухів працюють відповідні служби.

За даними Сумської ОВА, за ніч над регіоном знищили 7 ворожих "Шахедів". З початку 2025 року підрозділи ППО у Сумській області знищили 235 російських безпілотників.