RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Россияне атаковали дронами Сумы: повреждены дома и учебное заведение

Фото: россияне атаковали дронами Сумы 26 января (GettY Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты атаковали Сумы дронами в ночь на 26 января. В результате атаки в городе есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания", - говорится в сообщении.

В результате атаки в Сумах пострадавших нет. На местах взрывов работают соответствующие службы.

По данным Сумской ОВА, за ночь над регионом уничтожили 7 вражеских "Шахедов". С начала 2025 года подразделения ПВО в Сумской области уничтожили 235 российских беспилотников.

Ночная атака дронов

В ночь на 26 августа россияне выпустили по Украине дроны. Движение беспилотников фиксировали в Черниговской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях.

Этой ночью российские дроны снова атаковали Харьков. В городе зафиксировали повреждения домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов