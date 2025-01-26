Россияне атаковали дронами Сумы: повреждены дома и учебное заведение

Российские оккупанты атаковали Сумы дронами в ночь на 26 января. В результате атаки в городе есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
"В результате двух взрывов повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания", - говорится в сообщении.
В результате атаки в Сумах пострадавших нет. На местах взрывов работают соответствующие службы.
По данным Сумской ОВА, за ночь над регионом уничтожили 7 вражеских "Шахедов". С начала 2025 года подразделения ПВО в Сумской области уничтожили 235 российских беспилотников.
В ночь на 26 августа россияне выпустили по Украине дроны. Движение беспилотников фиксировали в Черниговской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях.
Этой ночью российские дроны снова атаковали Харьков. В городе зафиксировали повреждения домов.
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