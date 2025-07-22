Россияне атаковали дронами Сумы, есть повреждения учебного и медицинского учреждений

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Игоря Кальченко.

"В частности вылетели окна в учебном и медицинском учреждении. Продолжается обследование. Люди, предварительно, не пострадали. Последствия атак уточняются", - добавил он.

Атака, как пишет председатель ОВА, состоялась после 13:00. Есть попадания в Ковпаковском районе Сум .

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно обстреливает территорию Украины. Больше всего страдают прифронтовые регионы. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, артиллерию, управляемые авиационные бомбы и беспилотники. К атакам дронами враг прибегает фактически каждую ночь. Например, в ночь на 22 июля, россияне запустили 42 БпЛА.

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