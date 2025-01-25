Россияне атаковали дронами Полтавскую область. В ОВА показали фото последствий

Российские войска атаковали Полтавскую область в ночь на 25 января. Есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОВА.

"Враг в очередной раз атаковал Полтавскую область", - говорится в сообщении.



В частности, по данным ОВА, в Лубенском районе в результате падения БПЛА "Герань-2" на открытую территорию частично повреждены пять частных домов и забор. "К счастью, без пострадавших", - отметили в администрации, добавив, что разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано. Последствия атаки дронов на Полтавскую область 25 января (t.me/poltavskaOVA)