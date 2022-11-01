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Росіяни атакували дронами Полтавську область: в ОВА розповіли про наслідки

Фото: Росіяни атакували дронами Полтавську область (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 1 листопада атакували дронами Полтавську область. Унаслідок обстрілу жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

"Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти", - зазначив посадовець.

Лунін вказав, що наразі на місці працюють рятувальники. Вони приборкують пожежу.

Глава ОВА додав, що, за попередніми даними, внаслідок атаки окупантів ніхто не загинув.

Нагадаємо, 1 листопада у небі над Полтавською областю збили 3 ворожі БПЛА.

До слова, в Миколаєві прогриміли вибухи. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

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Полтавская областьВійна Росії проти України