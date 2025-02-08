Росіяни атакували дронами Київську область: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

"Сьогодні, 8 лютого, окупанти завдали чергового удару по Київській області. Станом на 9:30 у двох районах пошкоджено два приватні будинки", - йдеться у повідомленні поліції.

Зокрема, за даними Київської ОВА, у Фастівському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. В приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Також, за даними правоохоронців, відбулось загоряння травʼяного настилу.

"В Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання. Всі пожежі ліквідовано", - додали в адміністрації.



Наслідки атаки дронів на Київську область 8 лютого (t.me/kyivregionpolice)

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.

"Інформація про постраждалих наразі відсутня", - констатують в обласному відділі поліції.