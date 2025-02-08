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Росіяни атакували дронами Київську область: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

Фото: росіяни атакували дронами Київську область 8 лютого (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували дронами Київську області. Є пошкодження будинків, відбулись пожежі, які вже вдалось загасити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА, поліцію Київської області.

"Сьогодні, 8 лютого, окупанти завдали чергового удару по Київській області. Станом на 9:30 у двох районах пошкоджено два приватні будинки", - йдеться у повідомленні поліції.

Зокрема, за даними Київської ОВА, у Фастівському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. В приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади. 

Також, за даними правоохоронців, відбулось загоряння травʼяного настилу.

"В Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання. Всі пожежі ліквідовано", - додали в адміністрації.
 

 

Наслідки атаки дронів на Київську область 8 лютого (t.me/kyivregionpolice)

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції Київської області, які продовжують документувати наслідки атаки.

"Інформація про постраждалих наразі відсутня", - констатують в обласному відділі поліції.

Атака РФ по Україні

У ніч на 8 лютого російські війська запустили по Україні 139 дронів. Окупанти запускали БПЛА одразу з п'яти напрямків - Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово. ППО вдалося збити 67 безпілотників, ще 71 безпілотник-імітатор був локально втрачений.

Зазначимо, що внаслідок атаки постраждали Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Київська області. Зокрема, у Сумах дрон влучив у приватний будинок, через що почалася пожежа.

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