UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакували дронами Хмельницький: в місті пошкодження та пожежі

Фото: рятувальники вже усувають наслідки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 3 вересня здійснили дронову атаку по Хмельницькому. У місті внаслідок обстрілу пожежі та пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Симчишина.

"В місті лунали вибухи. Працювали сили ППО. На жаль, в результаті терористичної атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже усувають наслідки. Також є пошкоджені вікна", - пише він.

Мер уточнив, що інформації про постраждалих або загиблих немає.

Водночас він попередив, що у небі перебувають літаки стратегічної авіації РФ, у зв'язку з чим закликав людей реагувати на тривоги.

Обстріл України

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили масовану атаку дронів по Україні. В основному під ударом ворожих безпілотників опинилася західна частина нашої країни.

Зокрема, вибухи було чутно в Луцьку, Львові, Рівному, Хмельницькому та інших містах і областях України.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХмельницькийВійна в Україні