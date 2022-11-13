Росіяни атакували Донецьку область з "Градів", артилерії та мінометів: є загиблі та поранені

Вчора росіяни відкривали вогонь по Авдіївці, Бахмуту, Святогірську, Дружківці, смт Велика Новосілка, селам Іванівське та Новосілка.

Окупанти атакували мирні населені пункти з ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії та мінометів. Вони знищили та пошкодили 7 цивільних об‘єктів - 4 житлових будинки, готель, кафе та альтанку.

В результаті обстрілів Бахмута загинули мирні жителі, пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.

Російські снаряди також поцілили в інфраструктуру Святогірська та Дружківки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через мінометний обстріл поранено жителя селища Велика Новосілка.

Окрім цього, повідомляється, що поліція допомогла евакуюватись ще 97 людям. З початку обов’язкової евакуації виїхало понад 29 200 осіб, серед них 4524 діти, 1847 - люди з інвалідністю.

Як повідомлялося раніше, вчора окупанти вбили двох людей у Бахмуті.

Окрім цього, українські військові атакували колону росіян під Павлівкою у Донецькій області. Для цього був використаний ПТРК "Стугна-П".

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