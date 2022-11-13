UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни атакували Донецьку область з "Градів", артилерії та мінометів: є загиблі та поранені

Фото: росіяни атакували Донецьку область з "Градів", артилерії та мінометів (t.me/UA_National_Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли сім населених пунктів у суботу, 12 листопада. Внаслідок ворожих атак є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Вчора росіяни відкривали вогонь по Авдіївці, Бахмуту, Святогірську, Дружківці, смт Велика Новосілка, селам Іванівське та Новосілка.

Окупанти атакували мирні населені пункти з ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії та мінометів. Вони знищили та пошкодили 7 цивільних об‘єктів - 4 житлових будинки, готель, кафе та альтанку.

В результаті обстрілів Бахмута загинули мирні жителі, пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.

Російські снаряди також поцілили в інфраструктуру Святогірська та Дружківки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Через мінометний обстріл поранено жителя селища Велика Новосілка.

Окрім цього, повідомляється, що поліція допомогла евакуюватись ще 97 людям. З початку обов’язкової евакуації виїхало понад 29 200 осіб, серед них 4524 діти, 1847 - люди з інвалідністю.

Як повідомлялося раніше, вчора окупанти вбили двох людей у Бахмуті.

Окрім цього, українські військові атакували колону росіян під Павлівкою у Донецькій області. Для цього був використаний ПТРК "Стугна-П".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмутВійна Росії проти України