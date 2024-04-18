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Росіяни атакували Дніпровський район. Почалися пожежі, є постраждалі

Фото: під час вибухів, які чули у Дніпрі 18 квітня, РФ атакувала Дніпровський район (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час вибухів, які чули у Дніпрі 18 квітня, російські війська атакували Дніпровський район. Почалися пожежі, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог атакував Дніпровський район", - констатував він.

За словами голови ОВА, також є поранені.

"Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - додав Лисак.

Крім того, є декілька займань. 

"Деталі - після відбою. Загроза триває. Будьте у безпечних місцях", - додав він.

Новина доповнюється....

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Дніпропетровська область