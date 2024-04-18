Росіяни атакували Дніпровський район. Почалися пожежі, є постраждалі

Під час вибухів, які чули у Дніпрі 18 квітня, російські війська атакували Дніпровський район. Почалися пожежі, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ворог атакував Дніпровський район", - констатував він.
За словами голови ОВА, також є поранені.
"Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - додав Лисак.
Крім того, є декілька займань.
"Деталі - після відбою. Загроза триває. Будьте у безпечних місцях", - додав він.
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