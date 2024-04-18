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Россияне атаковали Днепровский район. Начались пожары, есть пострадавшие

Фото: во время взрывов, которые слышали в Днепре 18 апреля, РФ атаковала Днепровский район (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время взрывов, которые слышали в Днепре 18 апреля, российские войска атаковали Днепровский район. Начались пожары, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг атаковал Днепровский район", - констатировал он.

По словам главы ОВА, также есть раненые.

"Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин - 30 и 35 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", - добавил Лысак.

Кроме того, есть несколько возгораний.

"Детали - после отбоя. Угроза продолжается. Будьте в безопасных местах", - добавил он.

Взрывы в Днепре

Несколькими часами ранее в Днепре сообщали о взрыве. Позже стало известно, что он был не единичным. Жителей Днепра попросили пройти в укрытия и находиться там до отбоя. На данный момент тревога в Днепропетровской области уже отменена. При этом, по данным военных, была угроза ударов баллистикой. Позже тревога распространилась еще на несколько регионов, в том числе на Киев и область.

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Днепропетровская область