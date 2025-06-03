Росіяни атакували на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де тривають найгарячіші бої

Масовані удари

Противник здійснив 2 ракетні й 78 авіаційних ударів, використавши три ракети та 137 керованих авіабомб. Загалом зафіксовано 5736 обстрілів, з яких 106 - із РСЗВ, та 3270 дронів-камікадзе.

Під ворожими авіаударами опинилися населені пункти на Сумщині (Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди), Харківщині (Вовчанські Хутори, Артільне), Донеччині (Мирне, Миролюбівка, Новопіль), Запоріжжі (Ольгівське, Гуляйполе, Полтавка, Червона Криниця, Оріхів, Новоандріївка) та Херсонщині (Ольгівка).

Відповідь Сил оборони

Українська авіація та артилерія уразила 10 районів зосередження живої сили та техніки ворога, 4 пункти управління, 8 артсистем і 1 засіб ППО.

Ситуація на напрямках

Харківський напрямок. Відбулося три боєзіткнення біля Вовчанська та в напрямку Довгенького.

Куп’янський напрямок. Окупанти здійснили сім атак у районах Западного, Степової Новоселівки, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.

Лиманський напрямок. Зафіксовано 15 атак противника поблизу Греківки, Ольгівки, Глущенкового, Рідкодуба, Торського, Зеленої Долини та в напрямку Григорівки.

Сіверський напрямок. П’ять штурмів біля Григорівки, Верхньокам’янського та Серебрянки.

Краматорський напрямок. Відбито шість штурмів у напрямку Білої Гори та Курдюмівки.

Торецький напрямок. Ворог атакував 11 разів у районах Диліївки, Плещіївки, Торецька, Неліпівки та в напрямку Яблунівки.

Покровський напрямок. Найгарячіша ділянка: 46 атак по позиціях поблизу Полтавки, Миролюбівки, Малинівки, Удачного, Новоукраїнки, Котлярівки, Андріївки та в напрямку Покровська.

Новопавлівський напрямок. Відбито 22 штурми у районах Костянтинополя, Багатира, Одрадного, Новосілки, Вільного Поля, Зеленої Поляни та в бік Комара.

Оріхівський напрямок. Загарбники безуспішно атакували біля Степового.

Курський напрямок. Ворог активізувався: 18 боєзіткнень, 182 артобстріли, 17 авіаударів, 28 авіабомб.