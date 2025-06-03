Россияне атаковали на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где идут самые горячие бои

Массированные удары

Противник совершил 2 ракетных и 78 авиационных ударов, использовав три ракеты и 137 управляемых авиабомб. Всего зафиксировано 5736 обстрелов, из которых 106 - из РСЗО, и 3270 дронов-камикадзе.

Под вражескими авиаударами оказались населенные пункты на Сумщине (Бояро-Лежачи, Петрушевка, Угроиды), Харьковщине (Волчанские Хутора, Артельное), Донетчине (Мирное, Миролюбовка, Новополье), Запорожье (Ольговское, Гуляйполе, Полтавка, Красная Криница, Орехов, Новоандреевка) и Херсонщине (Ольговка).

Ответ Сил обороны

Украинская авиация и артиллерия поразила 10 районов сосредоточения живой силы и техники врага, 4 пункта управления, 8 артсистем и 1 средство ПВО.

Ситуация на направлениях

Харьковское направление. Состоялось три боестолкновения возле Волчанска и в направлении Долгенького.

Купянское направление. Оккупанты совершили семь атак в районах Западного, Степной Новоселовки, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая.

Лиманское направление. 15 атак противника зафиксировано вблизи Грековки, Ольговки, Глущенкового, Редкодуба, Торского, Зеленой Долины и в направлении Григорьевки.

Северское направление. Пять штурмов возле Григорьевки, Верхнекаменского и Серебрянки.

Краматорское направление. Отражено шесть штурмов в направлении Белой Горы и Курдюмовки.

Торецкое направление. Враг атаковал 11 раз в районах Дилиевки, Плещеевки, Торецка, Нелиповки и в направлении Яблоновки.

Покровское направление , самый горячий участок: 46 атак по позициям вблизи Полтавки, Миролюбовки, Малиновки, Удачного, Новоукраинки, Котляровки, Андреевки и в направлении Покровска.

Новопавловское направление. 22 штурма в районах Константинополя, Багатира, Одрадного, Новоселки, Свободного Поля, Зеленой Поляны и в сторону Комара.

Ореховское направление. Захватчики безуспешно атаковали возле Степного.

Курское направление. Враг активизировался: 18 боестолкновений, 182 артобстрела, 17 авиаударов, 28 авиабомб.