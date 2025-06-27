ua en ru
Пт, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни атакували Черкащину дронами: що відомо про наслідки

П'ятниця 27 червня 2025 08:34
UA EN RU
Росіяни атакували Черкащину дронами: що відомо про наслідки Фото: росіяни атакували Черкащину дронами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У небі над Черкаською областю знищили 19 ворожих безпілотників в ніч на 27 червня. Однак уламки збитих дронів пошкодили житлові будинки, а також перебили лінію електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

"З ночі по області лунали повітряні тривоги. Працювали наші сили ППО. У черкаському небі знешкоджено 19 російських БпЛА", - йдеться у повідомленні.

За даними начальника ОВА, обійшлося без загиблих та постраждалих. Водночас у Звенигородському районі зафіксовані пошкодження через падіння уламків. Постраждали вікна у трьох приватних будинках та господарській споруді, також була перебита лінія електропередач.

На місці вже працює аварійна бригада, ведеться огляд і обстеження території. Роботи триватимуть до усунення наслідків атаки.

Атака на Україну 27 червня

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. У багатьох областях лунали повітряні тривоги, а сили ППО працювали - у Києві, Запоріжжі, Полтавщині, Харківщині та інших регіонах.

У Запоріжжі через обстріли спалахнули пожежі, а також було зафіксовано пошкодження нежитлових будівель. За даними ОВА ворог цієї ночі завдав по обласному центру мінімум 6 ударів безпілотниками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаси Війна в Україні
Новини
РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
РФ втратила за добу майже 1000 солдатів і багато техніки, - Генштаб
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу