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Россияне атаковали Черкасскую область дронами: что известно о последствиях

Пятница 27 июня 2025 08:34
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Россияне атаковали Черкасскую область дронами: что известно о последствиях Фото: россияне атаковали Черкасскую область дронами (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В небе над Черкасской областью уничтожили 19 вражеских беспилотников в ночь на 27 июня. Однако обломки сбитых дронов повредили жилые дома, а также перебили линию электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

"С ночи по области раздавались воздушные тревоги. Работали наши силы ПВО. В черкасском небе обезврежено 19 российских БпЛА", - говорится в сообщении.

По данным начальника ОВА, обошлось без погибших и пострадавших. В то же время в Звенигородском районе зафиксированы повреждения из-за падения обломков. Пострадали окна в трех частных домах и хозяйственной постройке, также была перебита линия электропередач.

На месте уже работает аварийная бригада, ведется осмотр и обследование территории. Работы будут продолжаться до устранения последствий атаки.

Атака на Украину 27 июня

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Во многих областях раздавались воздушные тревоги, а силы ПВО работали - в Киеве, Запорожье, Полтавской, Харьковской областях и других.

В Запорожье из-за обстрелов вспыхнули пожары, а также были зафиксированы повреждения нежилых зданий. По данным ОВА враг этой ночью нанес по областному центру минимум 6 ударов беспилотниками.

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