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Росіяни атакували будівлю рятувальної станції в Куп'янську

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Харків, Середа 22 березня 2023 09:10
Росіяни атакували будівлю рятувальної станції в Куп'янську Фото: росіяни атакували будівлю рятувальної станції в Куп'янську (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстрілювати місто Куп'янськ Харківської області. На цей раз під ударом опинилась будівля ДСНС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше 3 житлові будинки", - розповів він.

На щастя, за словами Синєгубова, за минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав.

Крім того, минулої доби під вогнем ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів окупантів були Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Як повідомлялось, російські окупанти обстрілювали пожежні частини у Сумській області, Херсоні та двічі у Гуляйполі Запорізької області. Крім цього, двічі під обстріл потрапляли будівлі ДСНС у Бахмуті та Вовчанську.

Нагадаємо, що в Куп'янській територіальній громаді оголосили про обов'язкову евакуацію дітей й маломобільних категорій населення.

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