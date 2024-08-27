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Росіяни атакували бригаду "швидкої", яка поспішала на допомогу пораненому у Херсоні

Ілюстративне фото: росіяни дроном атакували бригаду "швидкої" у Херсоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 27 серпня, вдарили по бригаді "швидкої" у Херсоні. Медики їхали на виклик після чергового обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міської військової адміністрації Херсона Романа Мрочка у Telegram.

За його словами, медики, які їхали на допомогу пораненому 63-річному чоловікові у Дніпровському районі, потрапили під удар. Постраждали троє медпрацівників. Також було пошкоджено авто.

Бригаду "швидкої" відвезли до однієї з херсонських лікарень.

"Троє медпрацівників - жінка 59 та чоловіки 46 та 64 років отримали вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також контузію", - розповів Мрочко.

Він уточнив, що росіяни для атаки використали безпілотник.

 

Обстріли Херсона

Варто зауважити, що російські окупанти практично постійно обстрілюють Херсон. Це пояснюється тим, що ворог досі контролює лівобережжя Херсонської області.

Зокрема, 24 серпня стало відомо, що внаслідок чергової атаки росіян у Херсоні постраждав немовля.

При цьому наприкінці липня через російський удар у Херсоні загинула жінка.

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Російська ФедераціяХерсонВійна в УкраїніАтака дронів