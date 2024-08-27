RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне атаковали бригаду "скорой", которая спешила на помощь раненому в Херсоне

Иллюстративное фото: россияне дроном атаковали бригаду "скорой" в Херсоне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 27 августа, ударили по бригаде "скорой" в Херсоне. Медики ехали на вызов после очередного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Городской военной администрации Херсона Романа Мрочко в Telegram.

По его словам, медики, которые ехали на помощь раненому 63-летнему мужчине в Днепровском районе, попали под удар. Пострадали трое медработников. Также было повреждено авто. 

Бригаду "скорой" отвезли в одну из херсонских больниц. 

"Трое медработников - женщина 59 и мужчины 46 и 64 лет получили взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также контузию", - рассказал Мрочко.

Он уточнил, что россияне для атаки использовали беспилотник. 

 

Обстрелы Херсона

Стоит заметить, что российские оккупанты практически постоянно обстреливают Херсон. Это объясняется тем, что враг все еще контролирует левобережье Херсонской области.

В частности, 24 августа стало известно, что в результате очередной атаки россиян в Херсоне пострадал младенец.

При этом в конце июля из-за российского удара в Херсоне погибла женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонВойна в УкраинеАтака дронов