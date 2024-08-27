Россияне атаковали бригаду "скорой", которая спешила на помощь раненому в Херсоне

По его словам, медики, которые ехали на помощь раненому 63-летнему мужчине в Днепровском районе, попали под удар. Пострадали трое медработников. Также было повреждено авто.

Бригаду "скорой" отвезли в одну из херсонских больниц.

"Трое медработников - женщина 59 и мужчины 46 и 64 лет получили взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также контузию", - рассказал Мрочко.

Он уточнил, что россияне для атаки использовали беспилотник.