Россияне атаковали бригаду "скорой", которая спешила на помощь раненому в Херсоне

Российские оккупанты сегодня, 27 августа, ударили по бригаде "скорой" в Херсоне. Медики ехали на вызов после очередного обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Городской военной администрации Херсона Романа Мрочко в Telegram.
По его словам, медики, которые ехали на помощь раненому 63-летнему мужчине в Днепровском районе, попали под удар. Пострадали трое медработников. Также было повреждено авто.
Бригаду "скорой" отвезли в одну из херсонских больниц.
"Трое медработников - женщина 59 и мужчины 46 и 64 лет получили взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также контузию", - рассказал Мрочко.
Он уточнил, что россияне для атаки использовали беспилотник.
Стоит заметить, что российские оккупанты практически постоянно обстреливают Херсон. Это объясняется тем, что враг все еще контролирует левобережье Херсонской области.
В частности, 24 августа стало известно, что в результате очередной атаки россиян в Херсоне пострадал младенец.
При этом в конце июля из-за российского удара в Херсоне погибла женщина.
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