UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росіяни атакували БПЛА цивільне підприємство у Харкові

Фото: ворог завдав удару дронами по Харкову (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали ударів по Харкову із застосуванням безпілотників. Через дронову атаку було пошкоджено будівлю підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

За словами мера, противник атакував БПЛА цивільне підприємство у Немишлянському районі міста.

Зазначається, що в результаті "прильоту" було пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. 

"Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам. Попередньо без постраждалих", - передав міський голова.

Вечірня атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, сьогодні ввечері, 4 березня, війська РФ запустили у бік України дрони-камікадзе для чергової повітряної атаки. Через загрозу ударів безпілотниками у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Повідомлялося про загрозу масованої дронової атаки на Одесу та область. Місцева влада розповіла, що через ворожі удари по критичній інфраструктурі частина міста залишились без світла, води та тепла.

Крім того, у Києві та в області розпочалася робота сил та засобів ППО через дронову атаку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківАтака дронів