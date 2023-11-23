Російські терористи атакували безпілотником цивільного у Бериславі Херсонської області. Чоловік отримав несумісні з життям поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голоси Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

"Близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували велосипедиста, який рухався вулицею. На жаль, 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям", - пише Прокудін.

Фото: росіяни атакували безпілотником цивільного в Бериславі, він загинув (t.me/olexandrprokudin)

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Протягом минулої доби, 22 листопада, згідно з повідомленням Олександра Прокудіна, російські терористи здійснили 65 обстрілів по території регіону. Загалом було випущено 287 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону ворог випустив 29 снарядів.

Терористи поцілили:

у житлові квартали населених пунктів області;

територію заводів, навчальний заклад, медичну установу та магазин у Херсоні.

Внаслідок ударів загинула людина, ще одна отримала поранення.