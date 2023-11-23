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Россияне атаковали беспилотником гражданского в Бериславе, он погиб

Четверг 23 ноября 2023 14:25
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Россияне атаковали беспилотником гражданского в Бериславе, он погиб Фото: россияне атаковали беспилотником гражданского в Бериславе, он погиб (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали беспилотником гражданского в Бериславе Херсонской области. Мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал голоса Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Около 11:30 оккупанты с беспилотника атаковали велосипедиста, который двигался по улице. К сожалению, 70-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - пишет Прокудин.

Россияне атаковали беспилотником гражданского в Бериславе, он погиб

Фото: россияне атаковали беспилотника гражданского в Бериславе, он погиб (t.me/olexandrprokudin)

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

За прошедшие сутки, 22 ноября, согласно сообщению Александра Прокудина, российские террористы совершили 65 обстрелов по территории региона. Всего было выпущено 287 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону враг выпустил 29 снарядов.

Террористы попали

  • в жилые кварталы населенных пунктов области;
  • территорию заводов, учебное заведение, медицинское учреждение и магазин в Херсоне.

В результате ударов погиб человек, еще один получил ранения.

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