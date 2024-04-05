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Росіяни атакували безпілотником Берислав, є постраждалі

Фото: росіяни атакували безпілотником Берислав, є постраждалі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи атакували безпілотником Берислав Херсонської області. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Російські війська знову атакували Берислав з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждали троє людей", - пише ОВА. 

Серед постраждалих: 

  • 84-річна жінка; 
  • двоє чоловіків 59 й 56 років. 

Медики діагностували постраждалим вибухові травми, а також уламкові поранення кінцівок. 

"Їх шпиталізували. Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу", - додає ОВА. 

Ситуація в Херсонській області 

Російські терористи щодня завдають ударів по населених пунктів Херсонської області. Протягом минулої доби, 4 квітня, ворог обстріляв Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Понятівку й не тільки. 

Терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону внаслідок чого пошкодження отримали 10 приватних будинків. Зокрема були зафіксовані влучання в кооператив, гаражне приміщення й компанію газотранспортної системи. Продуктами горіння отруїлись 10 людей

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