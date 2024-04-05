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Россияне атаковали беспилотником Берислав, есть пострадавшие

Фото: россияне атаковали беспилотником Берислав, есть пострадавшие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы атаковали беспилотником Берислав Херсонской области. В результате удара есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Херсонской областной военной администрации (ОВА).

"Российские войска снова атаковали Берислав с беспилотника. В результате сброса взрывчатки пострадали три человека", - пишет ОВА.

Среди пострадавших:

  • 84-летняя женщина;
  • двое мужчин 59 и 56 лет.

Медики диагностировали пострадавшим взрывные травмы, а также осколочные ранения конечностей.

"Их госпитализировали. Врачи оказывают раненым всю необходимую помощь", - добавляет ОВА.

Ситуация в Херсонской области

Российские террористы ежедневно наносят удары по населенным пунктам Херсонской области. За прошедшие сутки, 4 апреля, враг обстрелял Антоновку, Приднепровское, Кизомыс, Понятовку и не только.

Террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов региона в результате чего повреждения получили 10 частных домов. В частности были зафиксированы попадания в кооператив, гаражное помещение и компанию газотранспортной системы. Продуктами горения отравились 10 человек.

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