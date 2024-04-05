Росіяни атакували безпілотником Берислав, є постраждалі

Російські терористи атакували безпілотником Берислав Херсонської області. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Російські війська знову атакували Берислав з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки постраждали троє людей", - пише ОВА. Серед постраждалих: 84-річна жінка;

двоє чоловіків 59 й 56 років. Медики діагностували постраждалим вибухові травми, а також уламкові поранення кінцівок. "Їх шпиталізували. Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу", - додає ОВА. Ситуація в Херсонській області Російські терористи щодня завдають ударів по населених пунктів Херсонської області. Протягом минулої доби, 4 квітня, ворог обстріляв Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Понятівку й не тільки. Терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону внаслідок чого пошкодження отримали 10 приватних будинків. Зокрема були зафіксовані влучання в кооператив, гаражне приміщення й компанію газотранспортної системи. Продуктами горіння отруїлись 10 людей.