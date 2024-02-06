Росіяни атакували Берислав з безпілотника, постраждала жінка

Російські загарбники атакували з безпілотника Берислав Херсонскої області. Внаслідок атаки постраждала жінка.
Про це заявив начальник Бериславської РДА Володимир Літвінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
Сьогодні зранку російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку поряд з приміщенням гуманітарного штабу. Внаслідок цього удару поранення отримала 55-річна жінка.
У постраждалої - вибухова травма, поранення рук та ніг.
Жінку доставили у стані середньої тяжкості до лікарні.
1 февраля во время российской атаки беспилотниками Бериславом Херсонской области погибли два гражданина Франции, еще трое - получили ранения.
На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.
По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, Россия должна ответить за свои преступления.
На убийство иностранных волонтеров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что террор РФ не знает национальности жертв.
Также российский посол в Париже Алексей Мечков был вызван в Министерство иностранных дел Франции из-за гибели французских волонтеров в Бериславе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.