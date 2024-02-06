Росіяни атакували Берислав з безпілотника, постраждала жінка

Сьогодні зранку російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку поряд з приміщенням гуманітарного штабу. Внаслідок цього удару поранення отримала 55-річна жінка.

У постраждалої - вибухова травма, поранення рук та ніг.

Жінку доставили у стані середньої тяжкості до лікарні.

Гибель французских волонтеров в Бериславе

1 февраля во время российской атаки беспилотниками Бериславом Херсонской области погибли два гражданина Франции, еще трое - получили ранения.

На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, Россия должна ответить за свои преступления.

На убийство иностранных волонтеров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что террор РФ не знает национальности жертв.

Также российский посол в Париже Алексей Мечков был вызван в Министерство иностранных дел Франции из-за гибели французских волонтеров в Бериславе.

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