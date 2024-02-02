ua en ru
Пт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Боягузливий вчинок. Макрон відреагував на удар РФ по Бериславу, де загинули французи

П'ятниця 02 лютого 2024 12:45
UA EN RU
Боягузливий вчинок. Макрон відреагував на удар РФ по Бериславу, де загинули французи Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон засудив убивство французьких волонтерів у Бериславі, які загинули внаслідок російської атаки безпілотником напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Макрон висловив співчуття з приводу "боягузливого і обурливого акту".

"Мої думки - з їхніми близькими і пораненими товаришами. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які прагнуть допомогти людям", - заявив він.

Зі свого боку міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що Росія повинна відповісти за свої злочини.

"Два французькі гуманітарні працівники заплатили за свою прихильність українцям своїми життями. Троє отримали поранення. Мої думки з ними та їхніми родинами. Франція підтримує їх. Росія повинна відповісти за свої злочини", - заявив він.

За даними видання, двоє гуманітарних працівників, які загинули в Бериславі, були членами організації Entraide Protestante Suisse, відомої під німецькою абревіатурою EPER.

Вбивство французів

1 лютого російські загарбники атакували Берислав у Херсонській області безпілотників. Внаслідок атаки загинули двоє громадян Франції, ще троє - отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еммануель Макрон Франція Берислав Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації
Мають знати всі. З якого віку забирають в ЗСУ по мобілізації
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву