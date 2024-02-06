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Россияне атаковали Берислав с беспилотника, пострадала женщина

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики атаковали с беспилотника Берислав Херсонской области. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом заявил начальник Бериславской РГА Владимир Литвинов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Сегодня утром российские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку рядом с помещением гуманитарного штаба. В результате этого удара ранения получила 55-летняя женщина.

У пострадавшей - взрывная травма, ранения рук и ног.

Женщину доставили в состоянии средней тяжести в больницу.

Гибель французских волонтеров в Бериславе

1 февраля во время российской атаки беспилотниками Бериславом Херсонской области погибли два гражданина Франции, еще трое получили ранения.

На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, Россия должна ответить за свои преступления.

На убийство иностранных волонтеров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что террор РФ не знает национальности жертв.

Также российский посол в Париже Алексей Мечков был вызван в Министерство иностранных дел Франции из-за смерти французских волонтеров в Бериславе.

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Война России против УкраиныХерсонская областьБерислав