Росіяни атакували Берислав з авіації: вдарили по підприємству

Так, окупанти поцілили в одне з промислових підприємств Берислава, в результаті атаки будівля зазнала серйозних руйнувань.

Також через ворожу атаку було пошкоджено чимало будинків мешканців, деякі з них зруйновані вщент.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли церкву в Херсоні.

Вчора загарбники атакували човен з людьми у Херсонській області, внаслідок чого двоє людей отримали важкі поранення.

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