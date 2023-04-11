Россияне атаковали Берислав из авиации: ударили по предприятию

Так, оккупанты попали в одно из промышленных предприятий Берислава, в результате атаки здание подверглось серьезным разрушениям.

Также из-за вражеской атаки было повреждено немало домов жителей, некоторые из них разрушены до основания.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли церковь в Херсоне.

Вчера захватчики атаковали лодку с людьми в Херсонской области, в результате чего два человека получили тяжелые ранения.

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