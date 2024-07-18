Росіяни атакували багатоповерхівку у Херсоні: поранено людей, серед них підліток (відео)

Обстріли Херсона

Російські війська окупували Херсон у лютому 2022 року, але вже восени ЗСУ вдалося повернути місто та населені пункти, розташовані на правобережжі Дніпра, під свій контроль.

На даний момент російські війська обстрілюють місто з лівобережжя регіна, яке досі залишається захопленим РФ. Причому, Херсоном росіяни б'ють постійно.

Наприклад, 2 липня окупанти атакували Херсон. Внаслідок атаки постраждали вісім людей і загинула одна жінка.

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