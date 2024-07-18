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Росіяни атакували багатоповерхівку у Херсоні: поранено людей, серед них підліток (відео)

Фото: РФ обстріляла Херсон 18 липня, троє поранених (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували багатоповерхівку у Херсоні 18 липня. Трьох людей, у тому числі дівчинку-підлітка, поранено.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Херсон опинився під ударом російських військ. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста.  У багатоповерхівці, яку атакували окупанти, потрощено вікна та зрешечено уламками стіни", - розповів він.

Під ворожий удар потрапили троє людей, які перебували на вулиці. 

"У тяжкому стані до лікарні доставили 16-річну дівчину. Вона дістала вибухову травму, забій головного мозку та поранення голови", - додав голова ОВА.

Крім того, у 71-річної жінки діагностували поранення обличчя, шиї та перелом щелепи. 50-річна херсонка дістала контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок.

Обстріли Херсона

Російські війська окупували Херсон у лютому 2022 року, але вже восени ЗСУ вдалося повернути місто та населені пункти, розташовані на правобережжі Дніпра, під свій контроль.

На даний момент російські війська обстрілюють місто з лівобережжя регіна, яке досі залишається захопленим РФ. Причому, Херсоном росіяни б'ють постійно.

Наприклад, 2 липня окупанти атакували Херсон. Внаслідок атаки постраждали вісім людей і загинула одна жінка.

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