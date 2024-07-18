Россияне атаковали многоэтажку в Херсоне: ранены люди, среди них подросток (видео)

Обстрелы Херсона

Российские войска оккупировали Херсон в феврале 2022 года, но уже осенью ВСУ удалось вернуть город и населенные пункты, расположенные на правобережье Днепра, под свой контроль.

На данный российские войска обстреливают город из левобережья регина, которое до сих пор остается захваченным РФ. ПРичем, по Херсону россияне бьют постоянно.

Например, 2 июля оккупанты атаковали Херсон. В результате атаки пострадали восемь человек и погибла одна женщина.

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