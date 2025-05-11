Росіяни атакували автомобіль з дрона в Харківській області: поранено подружжя

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що російські окупанти постійно обстрілюють Харківську область, унаслідок чого страждають люди, зазнає пошкоджень цивільна інфрасруктура.

Сьогодні, зокрема, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод Харківської області. Атака пошкодила житлові будинки і призвела до пожежі. За інформацією ДСНС України, внаслідок удару постраждали два двоповерхові будинки, а також виникла пожежа на площі 130 кв.м.

Пошкоджені квартири та господарські споруди. Дві жінки отримали травми через стресову реакцію. Рятувальники, окрім ліквідації пожежі, врятували кролика.

А тиждень тому, 3 травня, російські війська завдали масованого удару дронами по селищу Великий Бурлук. Внаслідок атаки було зруйновано двоповерхову торгівельну будівлю, пошкоджено адміністративні будівлі, торгівельні павільйони, а також виникла велика пожежа.

Раніше, 22 квітня, російські війська обстріляли прифронтове село Гороховатка в Ізюмському районі Харківської області. Унаслідок авіаударів постраждали цивільні та зруйновано житлову інфраструктуру, поранено двох жителів.

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