РФ атакувала село Садовод Харківської області: зруйновано будинки, є постраждалі

У неділю, 11 травня, російські окупанти вдарили КАБом по селу Садовод Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Сьогодні вдень окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод, Великобурлуцької громади, Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники уточнили, що внаслідок атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки та виникла пожежа на площі 130 квадратних метрів. Зокрема, горіли квартири та господарські споруди.

Крім того, постраждали дві жінки. Обидва мали гостру реакцію на стрес. Також під час гасіння рятувальники врятували кролика.

Фото: наслідки атаки РФ по селу Садовод Харківської області (t.me/dsns_telegram)

"До ліквідації наслідків було залучено 2 пожежно-рятувальні відділення та медичний розрахунок ДСНС", - резюмували надзвичайники.