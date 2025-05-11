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РФ атакувала село Садовод Харківської області: зруйновано будинки, є постраждалі

Неділя 11 травня 2025 17:55
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РФ атакувала село Садовод Харківської області: зруйновано будинки, є постраждалі Фото: рятувальник ДСНС врятував кролика (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 11 травня, російські окупанти вдарили КАБом по селу Садовод Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено житловий сектор, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Сьогодні вдень окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод, Великобурлуцької громади, Куп'янського району", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники уточнили, що внаслідок атаки пошкоджено два двоповерхові житлові будинки та виникла пожежа на площі 130 квадратних метрів. Зокрема, горіли квартири та господарські споруди.

Крім того, постраждали дві жінки. Обидва мали гостру реакцію на стрес. Також під час гасіння рятувальники врятували кролика.

Фото: наслідки атаки РФ по селу Садовод Харківської області (t.me/dsns_telegram)

"До ліквідації наслідків було залучено 2 пожежно-рятувальні відділення та медичний розрахунок ДСНС", - резюмували надзвичайники.

Обстріли Харківської області

Зазначимо, що ворог регулярно обстрілює Харківську область, унаслідок чого руйнується цивільна інфраструктура і страждають люди.

Так, тиждень тому, 3 травня, росіяни завдали масованого удару дронами по селищу Великий Бурлук. Унаслідок атаки було зруйновано двоповерхову торговельну будівлю, пошкоджено адміністративні будівлі, торговельні, павільйони, а виникла масштабна пожежа. Крім того, були постраждалі.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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